庫克憂Apple唔夠三星爭　特朗普：同情地了解

外電報道，美國總統特朗普說，蘋果公司行政總裁庫克向他表達了對主要競爭對手三星電子的憂慮，因三星出口到美國的產品，不會受到美國對華關稅措施的影響。



特朗普與庫克共進了晚餐，他並向記者講述了二人的交談內容。他說，Apple的產品被徵收進口關稅，庫克講解了在面對三星競爭時將處的困難處，並認為其講得「很有道理」，論點很有說服力。他指，Apple與一家非常好、又不需要支付關稅的公司競爭，處境的確是挺難的。



Apple大部分產品勢必將在數周或數月後，受到美國針對中國的新關稅措施的衝擊，雖然就iPhone、iPad和其手提電腦的關稅開徵時間已被推遲至12月15日，但Apple Watch、AirPods及其他許多配件的關稅仍會在9月1日如期生效。



市場預期Apple所受的關稅衝擊會較三星為大，因其大部分產品在中國生產的，而三星產品的產地，除了中國外，還有越南及南韓等。



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