【即市分析】光大國際估值現吸引力

東方產經專欄作者錢修：香港經濟衰退的陰霾揮之不去，在目前波譎雲詭的局勢中，國策股份防守力較高。當中中國光大國際(00257)受惠環保政策，現股價貼近1年低位，值得留意。



近年中國污染嚴重，政府於防治及環保督察加大力度，環保將是大勢所趨。份屬龍頭的光大國際，擁有多個垃圾發電、沼氣發電及污泥處理等項目，業務穩健，早前的中期業績營業額約162億元，按年升逾37%；純利則為26.3億元，增近2成。



最近更獲摩通唱好，指其盈利高於該行預測，估值吸引，重申「增持」評級，將2019及2020年盈利預測分別升6%及12%，目標價由8.8元升至9元。另管理層料下半年經營現金流有改善，因為較多補貼將於下半年領取。



睇番股價走勢，光大國際現屆6.4元，相當接近自去年8月份以來的3個低位，支持力度充足。建議中線候低分注買入，向上先望5月至7月份的橫行區間7.5元水平，向下嚴守6元大關。

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