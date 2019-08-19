港股格局：李偉傑料短線可彈上26800點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股跟隨美股高開，曾飆近500點。在過去周末，美國發放沒有負面消息，香港亦進行和平遊行，有助港股繼續反彈，恒指目標介乎26,500點至26,800點。現時中美貿易戰依然膠着，預料港股今年的低位仍未出現，不過投資者短線可先享受反彈升浪。



內地方面，李認為人民銀行落實降低企業融資成本，變相減息。加上內地多個經濟數據較市場預期遜色，減息行動料暫時對內地經濟起着降溫效果。他又指減息對內房有正面幫助，加上內地政府有意扶持深圳，雙重消息刺激下，內房股因而有機會被炒高。



另外，中國旺旺(00151)被納入國指，今日(19日)曾飆升6%。李指出，該公司市盈率不是相當高，今次成為國指一員，料觸發資金被短線追捧，有能力挑戰4月高位6.8港元水平。



針對美國封殺華為後又給予90天寬限期，但中美局勢仍未見和暖迹象，李預期短期內中美關係未必有大突破。目前整體市場氣氛偏向正面，手機設備股較大市有更強反彈動力，舜宇光學(02382)今早曾升穿100元，加上季度業績不俗，預期走勢仍然偏強。他又預期手機股未來備受資金追逐。



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