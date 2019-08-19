港股格局：黃偉豪指LPR改革有利內房股

港股周一早間大幅反彈，中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指可歸納為數個利好因素。



香港在剛過去的周末周日未有出現明顯警民衝突，有利投資氣氛略為轉趨正面。外圍方面，美國對中國貨品的部分關稅延遲徵收、美債息利率上周五未有出現倒掛，加上內地改革完善貸款市場報價利率(LPR)，被市場視為變相減息，皆有利港股氣氛。他預期恒指向上可先試26,500點阻力。當中，預期受惠LPR改革和深圳成為「先行示範區」的相關內房股，可考慮吼位買入短炒。



他解構，內地過往也有LPR，但每日公布且長期處4.31厘，久而久之變成欠缺效用和參考意義，銀行貸款時亦不參考這利率。今次LPR改革包括每月報價一次、報價銀行由10間變為18間、並且主要參考中期借貸便利利率(MLF)。現時MLF較LPR的利率低一厘，有機會慢慢拉低LPR，且銀行因評核要跟隨新準則，大大提升LPR的參考意義。



他認為，LPR改革的預期效果勝過下調存款準備金率，亦更有效令企業可以較低成本借錢。當然，實際效果仍有待觀察，因降息對有議價空間的大型內銀影響不大，但對中小型銀行不利，而中小行是否願意以較低貸息借錢予企業亦言之尚早。然而整體來看，LPR改革對內房股最為有利，一來降低借貸成本，二來可增加貸款買樓的意欲。



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