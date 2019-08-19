【午市重點睇】油價反彈　港元續弱勢

●亞洲市，美匯指數報98.2；圓匯略回軟至106.3；歐元、英鎊分別報1.109及1.215。港匯低見7.8446，最新處7.8437。離岸人民幣在7.0505水平。金價輕微回落至1,508美元，布油彈上59.28美元，紐油高見55.44美元。道指期貨升133點。



●港股曾飆逾500點，恒生指數半日升482點或1.87%，報26,216點。https://bit.ly/2KSFpv8

-異動板塊：深圳概念炒起，深控飆高逾一成。

-異動股：冠轈控股挫逾6成，跌穿招股價。

-優源瀉86%後停牌，暫未悉原因。

-滙豐回購510萬股，涉資3,034萬英鎊。

-晨鳴紙業近20億人民幣售海鳴礦業股權及債權。



●【即市分析】

-光大國際估值現吸引力。https://bit.ly/31FxDLQ

-內險股回穩，短線博唔博得過？https://bit.ly/2KGHGut



●A股快報：3大指數半日收升1.4%至2.7%。https://bit.ly/2P3Dhpx



●亞洲股市：日股中段漲約百點。https://bit.ly/2HdMV2r



●港元拆息︰全線下調，1個月期跌至1.99厘。



●人民幣兌每美元中間價報7.0365，較上日開市價跌53點子。



●人行逆回購200億元人民幣，淨回籠100億元人民幣。



●日本7月出口按年降1.6%，連跌8個月。



●庫克憂Apple唔夠三星爭，特朗普：同情地了解。



●傳新iPhone將首度引入Apple Pencil。



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