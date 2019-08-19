【大行報告】高盛大幅上調舜宇目標價至150元

高盛發表報告，對舜宇光學(02382)看法趨向正面，認為公司在過去18個月經歷低增長後，業務前景再次回復至正面，指最壞時間已過，料增長質素亦會提升。



該行將舜宇2019至2021年的盈利預測分別上調4%、48%及68%，目標價自70港元大幅上調1.14倍至150元，評級由「中性」升至「買入」。



至於花旗最新報告亦指，舜宇管理層上調手機鏡頭出貨量指引，同時上調手機鏡頭及手機鏡頭模組產能，全年資本開支亦自30億元人民幣上調至40億人民幣，故上調公司2019年至2021年盈測2%至5%，目標價由113元上調至120元，評級維持「買入」。



至於滙豐研究則指舜宇上半年業績勝預期，預期未來鏡頭模組的毛利率將顯著復甦，降今、明兩年盈利預測分別0.3%及0.5%，2021年盈利預測則上調2%。目標價由110.9元上調至111.6元，評級維持「買入」。



舜宇在多間大行唱好下，今早(19日)股價顯著做好，半日升5.2%報100.4元，成交額錄得7.8億元。



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