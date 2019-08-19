【瑞通推介】重磅股滙豐騰訊輪證放送

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國剔除部分中國貨須於9月加徵10%關稅，加上市場消化美國國債孳息率短暫「倒掛」利淡消息，道指上周五(16日)上升306點或1.2%，至25,886點。不過總結全周，道指仍連跌三周。



恒指上周五收報25,734點，升238點或0.9%，連升三日，但全周計下跌。港股連跌四周，累挫逾一成。承接美股升勢，恒指周一(19日)早段再升逾400點，重返26,200點之上，技術上收復10天線(約25,775點)。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾8,000萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,100萬元，反映投資者看淡港股後市續弱。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價25,880至25,899點。



美國、英國上周先後出現債息倒掛，引發投資者對經濟前景的憂慮，加上滙豐控股近日接連有高層離任，拖累其股價月內累挫一成，曾低見55.8元的近3年低位，14日RSI處極度超賣水平，主要移動平均線亦向下走。股份上周五跌勢稍見喘定，力守56元，周一早段反彈逾2%，重返57.5元附近。集團持續回購股份，以及現水平股息率約7厘，或令股價在低位獲承接。上周五有近420萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾120萬元淨流出。



騰訊控股公布中期業績後被多間大行下調目標價，上周五逆市跌逾1%。不過，股份周一早段回升超過2%，曾逼近335元水平，即市反彈阻力觀察250天線(335.8元) 及10天線(336.1元)，支持則可參考日前低位325.8元。上周五有逾3,100萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾2,200萬元淨流出。



美國政府早前對華為給予90天的禁令寬限期，於周一屆滿，5G相關股上周捱沽。中國鐵塔上周四(15日)及上周五均為北水沽出最多的個股，分別淨流出超過1.4億和7,500萬元，該股股價已連跌4個交易日，累挫6.2%。其後有報道傳華為禁令寬限期將獲延長，該股周一早段反彈逾2%，重返1.8元之上，約1.9元的10天線為首個上望目標。上周五分別有215萬和4萬元淨流入其好倉和淡倉。



早前累跌甚深的地產股連日反彈。長實集團上周五急升4%，盤中高位曾升穿54元，周一早段曾再升逾2%，高見55元水平，其後升幅稍為收窄。另集團近日就大埔鳳園一幅綜合用地，向城規會申請改劃住宅發展，將提供約1,462個住宅單位。上周五有18萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有26萬元淨流入。



瑞通相關認股證之選擇：

滙豐控股輕微價外、中年期購證(22653)，行使價60.8元，2020年3月到期，實際槓桿10.3倍。貼價、中年期沽證(22469)，行使價55元，2020年3月到期，實際槓桿6.9倍。



騰訊貼價、中短期購證(19176)，行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿9.8倍。貼價、中短期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿8.5倍。



鐵塔輕微價外、中短期購證(29681)，行使價2元，2019年11月到期，實際槓桿7.9倍。



長實輕微價外、中年期購證(22479)，行使價60.28元，2020年4月到期，實際槓桿6.8倍。



友邦貼價、短期購證(19276)，行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿13.1倍。輕微價外、中短期沽證(21926)，行使價72.83元，2019年12月到期，實際槓桿8倍。



新地輕微價外、中短期購證(20140)，行使價129.8元，2020年1月到期，實際槓桿11.5倍。輕微價外、中年期沽證(22467)，行使價105元，2020年3月到期，實際槓桿6.5倍。



舜宇光學價外、中短期購證(12455)，行使價128.8元，2019年12月到期，實際槓桿7.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(53353)，收回價25,310點，槓桿比率29.7倍。熊證(53221)，收回價26,590點，槓桿比率32.2倍。



騰訊牛證(64245)，收回價316.5元，槓桿比率15.8倍。熊證(53356)，收回價345.5元，槓桿比率19.7倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



─ ─ ─ ─ ─ ─

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

