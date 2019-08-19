【大行報告】花旗指LPR下調不利內銀股

對於人民銀行擬改革貸款基礎利率(LPR)形成機制，花旗發布報告，指如果LPR較同期基準貸款利率低25點子，將令其涵蓋的內銀股2020年淨息差降低6.4點子，同時調低稅後淨利潤3.7%，最不利光大銀行(06818)及平安銀行(000001.SZ)。



花旗分析師Judy Zhang指出，如果通過下調公開市場利率令銀行間融資成本降低15點子，涵蓋的內銀股的2020年的淨息差將降低5.5點子，稅後淨利潤降低3.1%。



該行預計新LPR利率可能下降5至10點子，與現有貸款基準利率偏離不會太大，因小型銀行融資成本仍然很高，加上大型銀行傾向於保持LPR穩定，同時LPR大幅下降可能會對存量借款人有負面影響。預計銀行可能會提高風險偏好或放寬信貸標準以穩定淨息差，但這可能轉化為更高的不良貸款率。



報告指，較低的利率也可能會推動房地產價格進一步上漲。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：

https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。