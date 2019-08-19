民生教育：逐步提升學費　人幣貶值影響不大

中國民辦高等教育供應商民生教育(01569)於3月簽約收購中國職業院校南昌職業大學，公司主席李學春在中期業績會上指，主要收購獨立設置的本科院校，地區則選擇人口較多的省份，及入學率較低的地區，目前正積極跟進一些潛在收購目標，將在適時公布。



他提到，日後亦會與海外院校展開合作，並與內地的院校發揮協同效應，為學生帶來更好的學習體驗。



學費方面，行政總裁張衛平指出，目前學費是根據學校所在省份政策，由學校自主決定收費標準，各院校學費不一，雖然現時學費偏低，公司將逐步提升學費。



李補充，隨着中國人民收入上升，學費亦會相應提升，認為學費約3萬元人民幣水平是一個合理的價格區間。



對於人民幣貶值，財務總監林毅龍表示，公司目前負債比率為15.8%，美元債約3.9億美元，故人民幣貶值對公司的影響不大，強調公司現金充足，未有融資需要。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。