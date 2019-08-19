異動板塊：兩融擴容今起實施　中資券商股全線受捧

中資券商股異軍突起，中信建投証券(06066)飆高7%，現報5.49港元；中信證券(06030)亦升6.8%報14.58元；申萬宏源(06806)、國泰君安國際(01788)海通證券(06837)、中國銀河(06881)、HTSC(華泰證券)(06886)分別升5%至6%不等。



招商證券(06099)、廣發証券(01776)、中州證券(01375)及中金公司(03908)亦各有逾4%升幅。至於西證國際證券(00812)更更曾飆高75%高見0.24元，現仍升43%報0.197元，為目前表現最好之個股。



內地兩融史上第6次大擴容今日(19日)實施，分析預測在市場中性的假設下，預計擴容將增加兩融餘額2,000億至3,000億元人民幣。另外，7,000億券商大集合首隻公募化產品快速獲批，亦利好大型券商股。

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