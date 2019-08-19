星展降今年恒指目標至26050點　樓價或跌三成

星展銀行香港及中國內地股票策略師林子津表示，將今年恒指目標由27,140點，調低至26,050點。



針對香港目前的示威活動，他認為如果暴力升級或衝突增加，會影響投資者入市意欲，影響深遠。他預測最壞情況香港年內經濟或出現負增長，明年或無增長，而樓價相比歷史高位會跌兩至三成。不過，他傾向情況會於今年第四季前完結，經濟在年尾開始反彈。



他強調香港的示威對股市的影響較中美貿易戰低，料中美兩國於明年美國大選前會「傾掂數」，認為雙方達成共識對美國總統特朗普的選情有幫助。他又指，香港的情況為貿易戰「加多個籌碼」，但並非兩國談判核心。



林續稱，受累中美貿易摩擦，今年各公司的盈利預測都比較保守，盈利仍有下跌的空間，預計會有中單位數跌幅。



近日市況不佳，新股來港上巿意欲下降，他認為出現公司拖慢上市進度、擱置上巿計劃的情況合理，即使要上市「都唔揀依家啦」。但他強調並非不看好香港市場。



至於現在是否入市好時機？林回應，如果投資者尋求反彈，可選擇香港地產股或銀行股，他形容這些藍籌股現階段「頗為吸引」。



板塊方面，他看好餐飲、中國教育及物業管理，認為這些行業有結構性增長及不受貿易戰影響。他看淡科技硬件股及消費非必需品，認為這些行業表現不穩定，有下滑趨勢。



他認為今年5月後市場氣氛有好轉，但股市未有上揚的趨勢，指目前投資者避險情緒高漲，「一面倒」選擇較「穩陣」及不太受貿易戰影響的股票。



針對稍早國泰航空(00293)管理層變動，他認為該舉動算是短期內回應了中國的疑慮。他認為其他公司以後在處理政治敏感事件上會「小心啲」，而這些趨勢會成為「新常態」。



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