【高盛推介】重新審視恒指淡倉產品

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指於上周三(14日)起開始連日反彈，周一(19日)早段升幅擴大，早上高開約260點後隨即重上26,000點關口。而上周三累計至今則升逾900點。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周四(15日)開始資金轉向部署認沽證，當日錄得約7,810萬港元資金流入。而上周五(16日)亦見資金繼續部署，錄得約4,740萬元資金流入。此外，認沽證於上周三至上周五皆錄得資金流入，合共約4,680萬元。



由於恒指已上升至26,200點附近，使市場上首幾個貼熊區域的產品被收回。而現時最重貨區域為26,200至26,300點間的產品，但對比現價屬過於貼價。以及部署淡倉的資金亦轉向較高收回價的產品，例如26,400至26,600點區域。



投資者如計劃部署熊證，貼價的選擇可留意恒指熊證(52683)，收回價26,438點，行使價26,538點，換股比率10,000，槓桿比率59.6倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。



以及可留意收回價稍遠一點，在26,600至26,700點附近的恒指熊證(52685)及熊證(52945)。熊證52685，收回價26,588點，行使價26,688點，換股比率10,000，槓桿比率44.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。熊證(52945)，收回價26,688點，行使價26,788點，換股比率10,000，槓桿比率37.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



此外，投資者亦可考慮以認沽證作看淡部署，貼價的選擇可留意價外幅度約4%，年期約4個月的恒指沽證(22259)，行使價25,188點，2019年12月30日到期，實際槓桿10.7倍，市場上少數貼價高槓桿認沽證。



以及可留意另一隻更貼價，年期約3個月的低街貨恒指沽證(20299)，行使價26,188點，2019年11月28日到期，實際槓桿11倍，低街貨、7隻類近條款產品中，槓桿最高。



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