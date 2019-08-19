樓價UPDATES：白居二棄中籤資格　轉購天水圍私樓

二手樓價回落，有白居二客放棄中籤資格，以598萬港元轉購天水圍私樓慧景軒兩房單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨40座中層8室，實用面積約826方呎，三房一套房連士多房間隔，望海景，日前獲租客以32,000元承租，實用呎租約38.7元，業主在2012年7月以約300萬元買入，租金回報率逾12厘。



●西灣河鯉景灣觀景閣高層H室，實用面積約734呎，為三房連套房及露台間隔，擁海景，以月租約29,000元成交，實用呎租約39.5元，業主於2004年11月份以約419萬元購入，按現時租金水平計算，租金回報率約8.3厘。



●西灣河嘉亨灣2座高層C室，實用面積約467方呎，兩房間隔，望維港海景，月租約25,000元，實用呎租約53.5元，租客為外區客，鍾情屋苑設施齊備。



●北角海峰園高峰閣中層B室，實用面積848方呎，套三房間隔，望海景，6月份以1,800萬元放售，近日樓市氣氛差，原業主最終願意大幅減價312萬元，以1,488萬元易手，實用呎價17,547元，較銀行估價約1,886萬元低21%。由於單位曾於2014年以「送樓契」形式轉讓，買家難以向大型銀行申請按揭，需要向二線銀行或財務公司申請按揭，成交價因而有所影響。



●中環嘉利大廈高層D室，實用面積175方呎，開放式間隔，望城市景，原叫價480萬元，大幅減價15%，以408萬元易手，實用呎價23,314元，原業主於2014年11月以380萬元買入，持貨5年，帳面獲利28萬元，升值7%。



●鴨脷洲海怡半島33座中層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，原叫價約900萬元，議價後減近3%，以876萬元成交，實用呎價約16,814元，買家原居九龍區，為方便子女在區內上學，故決定換樓。



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九龍區



●荔枝角荔灣花園B座高層5室，實用面積426方呎，原則兩房間隔，望山景，最初開價600萬元，見買家誠意十足，降價15萬元，以585萬元成交，實用呎價13,732元，買家為新盤向隅客。



●荔枝角曼克頓山5座中低層B室，三房間隔連多用途房，望海景，實用面積約1,126方呎，業主以約53,000元放租約1個月，吸引外區客洽詢，議價後減價約3,000元，以50,000元租出，實用呎租約44.4元，租客為夫婦，心儀單位已翻新，故睇樓兩次後拍板承租。



●長沙灣尚南天中層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，近日以748萬元沽出，實用呎價約14,524元，原業主約於2011年5月，以約405萬元購入，持貨8年轉手帳面獲利約343萬元，升值約85%。



●西南九龍君滙港5座高層A室，實用面積約482方呎，兩房兩廳間隔，原叫價1,140萬元，減價140萬元或約12%，以1,000萬元沽出，實用呎價約20,747元。



●牛頭角淘大花園J座中層4室，兩房間隔，實用面積約378方呎，以約15,300元放租約3星期，獲外區客議價，減租700元，以14,600元租出，實用呎租約38.6元。



●將軍澳城中駅8月至今暫錄5宗成交，平均呎價約17,000元，其中10座中層C室，實用面積731方呎，套三房間隔，另設儲物房，以1,128萬元成交，實用呎價15,431元。



●將軍澳東港城7座高層G室，實用面積463方呎，兩房兩廳間隔，擁全海景，以795萬元成交，實用呎價17,171元，買家為換樓客，即積極與業主議價，以誠意打動業主，單位原先開價820萬元，現累減25萬元沽貨，減幅3%。



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新界區



●天水圍慧景軒3座低層C室，實用面積550方呎，兩房間隔，以598萬元沽出，實用呎價10,873元，買家為白居二中籤家庭，見近期樓價回落，上車盤選擇增加，決定放棄資助房屋，轉買私樓。



●天水圍居屋天頌苑O座高層11室，實用面積596方呎，屬和諧式設計，望樓景，於未補價第二市場以465萬元售，實用呎價7,802元，原業主於2009年11月以80萬元購入，帳面獲利385萬元，升值約4.8倍。



●元朗錦綉花園M段第五街單號屋，實用面積約950方呎，三房兩廁間隔，原叫租27,000元，減租達3,000元或約11%，以24,000元獲承租，實用呎租約25元；業主在2012年3月以約608萬元買入，租金回報率約4.7厘。



●馬鞍山迎海．駿岸6座高層D室，實用面積496方呎，兩房連儲物房間隔，以850萬元易手，實用呎價17,137元，買家為用家，原業主持貨3年，帳面獲利約55萬元，升值約6.9%。



●粉嶺逸峯2座中層B室，兩房連儲物房間隔，獲租客以15,200元承租，實用面積478方呎，呎租約32元。



●青衣盈翠半島2座高層B室，實用面積772方呎，套三房間隔，望海景，叫價1,480萬元，原業主見社會氣氛不佳，樓市表現低迷，最終減價83萬元，以1,397萬元沽出，實用呎價18,096元，低市價約5%。



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