【即市分析】舜宇破百元關順勢押注

東方產經專欄作者司慕渢：美國貿易代表宣布部分貨物將剔出在9月份加關稅名單，並延至12月，美股上周轉強，加上人行完善貸款市場報價利率(LPR)機制，分析指變相減息，投資氣氛見改善。



港股跟勢外圍勢頭反彈，手機設備股近期氣氛亦回暖，不過就唔係隻隻都咁強，好似舜宇光學科技(02382)及瑞聲科技(02018)今日(周一)就分別升5%及3%，但前者反覆向上之勢未停，且即市一度高見102元重上紅底價，後者則持續低位徘徊，所以就咁睇牌面，似乎都係前者較值博。



事實上，舜宇今年上半年中績表現唔錯，盈利按年增加21%至14.31億元人民幣，收入按年增加約30%至155.74億元人民幣，加上績後被多間大行唱好，當中中金、摩通及大和，同樣給予其110元目標價。此外，大摩維持其「與大市同步」的投資評級，但把目標價由75元，調升至85元。野村則指舜宇上半年鏡頭相關業務表現強勁，故將其目標價由80元升至100元，投資評級亦由「中性」升至「買入」。



走勢上，集團股價自6月在66元水平見底後反覆向上，現價已重上多條主要平均線，MACD牛叉持續擴闊，走勢跑贏大市，短期若守穩100元關，可小注跟進，目標價108元，跌穿98元即止蝕。

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