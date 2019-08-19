【市後重點睇】美匯穩守98.1　道期升逾200點

美匯指數守穩98.1樓上；圓匯略回軟至106.4；歐元、英鎊分別報1.110及1.212。港匯最新處7.8442。在岸及離岸人民幣穩守7.0水平。金價1,506美元上落，布油現處59.29美元，紐油在55.53美元水平。道指期貨升215點。



●市後關注點

-17:00 歐元區7月消費物價指數



●港股強勢向上，恒生指數全日升557點或2.17%，報26,291點，騰訊抽升逾3%。https://bit.ly/2KSFpv8

-異動板塊：兩融擴容今起實施，中資券商股全線受捧。

-民生教育：逐步提升學費，人幣貶值影響不大。



●A股快報：三大指數漲2至3%，齊以高位收市。https://bit.ly/2P3Dhpx



●亞洲股市：日股收升144點，軟銀漲逾1%。https://bit.ly/2HdMV2r



●美國債息倒掛現象消退，歐洲股市全線上揚，英國富時100指數升0.9%，報7,180點；德國DAX指數升1.1%，報11,695點；法國CAC指數升0.9%，報5,349點。



●【股匯攻略】恒指反彈最高可升至26900點。https://bit.ly/30h7gvp



●【大師睇市】港股反彈目標27500至28500點。https://bit.ly/2z9DOM2



●【即市分析】

-舜宇破百元關順勢押注。https://bit.ly/2Mm9q9H

-友邦走勢轉好吼位跟進。https://bit.ly/2z9dsd6



●【大行報告】

-花旗指倘政局回穩，樓價將回復升勢。

-花旗指LPR下調不利內銀股。

-高盛大幅上調舜宇目標價至150元。



●星展降今年恒指目標至26050點，樓價或跌三成。



●傳台灣推百億新台幣刺激消費措施。



●泰國第2季GDP增速降至5年來最低水平。



●分析：美方撤回新關稅前，人民幣料7算徘徊。



●法國外貿銀行：料人民幣未來一年貶至7.2。



●【多圖】OASIS KAI TAK低座連裝修複式戶曝光。



●二手成交：盈翠三房低市價5%轉手，帳賺逾千萬。

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