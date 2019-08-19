【fb直播】港股未彈夠　仲有水位追？

港股連彈三日後，周一(19日)再接再厲連2萬6關亦一舉突破，短期「底」已見，向上仲有水位？



人民銀行本周實施完善完善貸款市場報價利率(LPR)機制，協助降低企業融資成本。有分析認為是「變相減息」，拖累內銀股周一表現落後大市！內銀股要沽定先？同屬中資金融股的內險股，又因乜原因發力狂升？



深圳建設「先行示範區」，相關概念股即彈起，主力深圳市場的佳兆業(01638)、以深圳為基地的深圳控股(00604)均爆升逾一成！仲有無相關概念股買過得？



國指加入5隻新貴，中國旺旺(00151)更是突圍而出！其餘4隻包括融創中國(01918)、復星國際(00656)、中國太平(00966)及吉利汽車(00175)都齊齊向上，揀邊隻最好？



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