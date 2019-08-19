【上車盤大劈價】屯門累減140萬　沙田「跳價」式回落

受到社會示威動盪，加上外圍經濟轉差影響，近期樓市出現大幅劈價潮，上車盤動輒減價逾百萬元，有意置業人士不妨多加關注，在與地產代理及業主「鋤價」時也有根有據！以下是綜合周日(18日)披露的減價個案：



【屯門：南浪海灣累減140萬】

祥益林英傑表示，南浪海灣2座中層C室，實用面積540方呎，年初新定價750萬元放盤，原業主一路視察市場走勢，眼見近日氣氛轉差，願意配合逐步減價，終累減140萬元，獲同區上車客以610萬元承接，呎價11,296元。



【屯門：時代廣場閃電式劈35萬】

該行袁思賢指出，屯門時代廣場A座低層6室，實用面積314方呎，放盤僅約4小時，即劈價35萬元，以475萬元沽貨，呎價15,127元。原業主2016年買入價297萬元，帳面獲利178萬元。



【粉嶺：粉嶺名都高位回落12%】

美聯黃嘉明表示，粉嶺名都6座連天台單位，實用面積399方呎，開價600萬元，減價至515萬元，獲新盤向隅客購入，呎價12,907元。



據了解，本年5月同項目5座連天台單位，以585萬元售出，是次成交價較高位回落約12%。



【沙田：偉華「跳價」式回落】

美聯陳國良表示，近日沙田區內業主已減價5至6%，尤其是「鎖匙盤」或投資者持有單位，減得更急。其中偉華中心2座高層樓王，實用面積358方呎，向東南望河景，已改一房間隔，同類做價曾達670萬元，上址於7月底叫價660萬元放售。



他續稱，單位近日獲不同買家睇樓，但無人還價，其後已兩度減價，最後叫價600萬元，終獲睇樓多次的同區租客洽購，再減至555萬元沽出，低個別銀行估價逾百萬元，呎價約15,503元，重返2018年初水平。



【沙田：好運中心減87萬】

另一宗同區沙田好運中心竹林閣低層F室，實用面積334方呎，最初叫價630萬元，終累減至543萬元易手，呎價約16,257元。



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●順帶提一提，非上車盤減得更勁！



【青衣：盈翠半島狂劈320萬】

中原楊麗珍表示，青衣盈翠半島11座高層A室，實用面積666方呎，7月時叫價1,530萬港元，剛減至1,210萬元沽出，呎價18,168元。



據了解，新買家毋懼近期局勢，購入單位自用，因鍾情同區盈翠半島及灝景灣兩大藍籌，搵樓數月，曾三度洽購合適單位，每當需要落訂簽約時，都被業主臨時改變主意拒售，最後購買上述單位。



【北角樓王：賽西湖大廈激減近「6球」】

中原陳家鴻稱，北角半山賽西湖大廈12座中層B室樓王，實用面積1,476方呎，曾叫價4,800萬港元放盤，減價585萬元後，剛售4,215萬元，呎價約28,557元。據了解，同戶型更高層單位，2017年底曾售4,200萬元，是次成交貼近當時價位。



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●繼住宅單位後，車位買賣市場都出現蝕讓...



【嘉湖車位「損手」約10萬】

祥益林家倫稱，天水圍嘉湖山莊美湖居一個單號車位，原業主放盤不足一星期，由125萬元，累減至119萬元售出，市場市值月租2,700元。原業主於2019年4月購入價約128萬元，帳面連其他使費料蝕約10萬元。

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