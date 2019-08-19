初創企業JUST「植物蛋」 　殺入百貨巨頭Kroger門店

外媒報道，美國硅谷一家名為JUST的初創公司，用綠豆做的「植物蛋」在市場上取得不錯表現，剛剛被美國百貨巨頭Kroger收歸旗下。



與消費者平時吃的帶殼普通雞蛋不同，JUST的植物蛋是一種液體蛋，主要成分為綠豆。飲食媒體Food Navigator表示，這種植物蛋的生產過程：將綠豆磨成粉，再與水和食用消泡劑混合形成漿液，經pH調節和提取後，分離出可以製成食品的凝乳。



植物蛋可以像普通雞蛋一樣烹炒蒸煮，製作窩夫、多士等食物，簡單而言，除了水煮蛋，普通雞蛋能做的菜，植物蛋也基本能勝任，優勢除了處理方便外，更重要的是低脂低卡且不含膽固醇。



JUST並不是市場上唯一一家生產植物蛋的企業，但憑藉質地和口感，JUST在市場份額上大幅領先對手。日前，美國最大的百貨公司Kroger宣布收購該公司，JUST的植物蛋將出現在Kroger及旗下其他商店的貨架上。



JUST的植物蛋並不便宜，一瓶355毫升的植物蛋建議零售價為7.99美元，而普通超市一打雞蛋只要2、3美元。不過，昂貴的價格沒有影響銷量，JUST創辦人兼行政總裁Josh Tetrick聲稱，自2017年12月推出新產品以來，已賣出相當於1,000萬隻雞蛋的植物蛋。



JUST的植物蛋不僅在美國掀起波瀾，加拿大知名快餐品牌Tim Hortons也已開始在部分門店內提供JUST的產品，JUST透露，正與美國幾家大型快餐品牌接觸。



另外，中國則是JUST在北美以外的第一站，今年5月宣布進入中國大陸市場，還取了一個中文名叫「皆食得」，目前在北京、上海、廣州等一線城市的商店中可見到其身影，京東上一瓶售價87元人民幣。

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