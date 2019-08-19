美銀：市場未知驚！美股恐跌到10月　底部係...

外國傳媒報道，2017年唯一一位華爾街分析師估中標指能升至2,700點，而曾被市場譽為「最準牛市分析員」的美銀美林技術研究分析師Stephen Suttmeier表示，除非出現下列兩大情況，否則美股未見底。這就是：標指要再跌5%，以及市場恐慌情緒推至更極端！



他認為，美股將持續調整，目前在技術上像是一隻腳跌、一隻腳升，通常之後會再出現一隻腳跌，估計標指要跌見2,740至2,750點區間。標指上周五(16日)收報2,888點，即有大約5%下跌空間。



至於調整時間，他估計需要數周才能完成，或許由8月至10月都是調整期。由於上升形態被破壞，造成標指向上出現多重阻力，向下支持則是2,740點。



另外，他根據目前期權市場的25日認沽/認購比例指出，市場不算恐慌，預示股市調整未見底。若要股市見底，認沽/認購比例要高於1，即市場上大多數人是看淡，惟目前未見，估計真正恐慌要在9月才出現，因為上述指標在6月曾出現恐慌，惟8月則十分自滿，意味投資者未知驚。

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