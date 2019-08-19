葵涌區開齋！芊紅居逆市破頂　呎價逾1.5萬

新盤熱銷，買家回流二手市。中原許偉業表示，受大市影響，葵涌區二手交投陷入冰封，不少放盤已一段時間的業主，近期陸續調低售價，個別議幅擴闊至約1成，而鄰區新盤大賣後，部分向隅客回流二手，帶動區內睇樓氣氛稍見改善，錄本月首宗二手買賣。



其中夾屋芊紅居1座中層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，開價680萬元，屋苑向來鮮有放盤，即日已獲洽購，減價10萬元，放盤短短兩天，速以屋苑兩房戶新高價670萬元沽出，呎價15,227元料創整個項目新高。



他續稱，新買家為用家，比較區內多個屋苑後，鍾情芊紅居樓齡較新，得知屋苑罕有放盤，上址附有企理裝修，價錢合預算，遂快速拍板承接。



原業主則於2013年10月以385萬元買入單位，由於打算換樓，才割愛沽出單位，帳面獲利285萬元，期內升值約74%。

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