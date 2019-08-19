中國上半年併購交易額跌18%　創10年最大跌幅

羅兵咸永道報告指，今年上半年中國併購活動交易金額2,644億美元，較去年下半年降18%，創過去10年最大半年度跌幅。羅兵咸永道交易服務亞太區主管合夥人鮑德偉解釋，主要受中企海外併購和私募股權基金交易下滑導致，而境內戰略投資者交易的增長減緩了總體回落的趨勢。



羅兵咸永道中國內地及香港金融服務業併購交易服務主管合夥人陳宣統補充，其中也受到中美貿易戰等不明朗因素影響，使企業及投資者在融資及投資取態趨保守。



鮑德偉預料，如果政治及經濟環境不確定性因素持續，併購市場的低迷情況將延續至2019年下半年。而中國國有企業受到多方面壓力，正減少在海外交易，並將重心轉放在內部重組和中國境內市場，而民營企業在出境方面略顯活躍。



他提到，出於保護國內戰略資產的考慮，各國將持續對大型跨國並購進行政治審查，將減少大型交易的數量。



另外，中國市場正在汽車、金融服務、高科技等領域加大開放力度，外商投資方面有望出現增長。

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