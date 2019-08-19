全球經貿戰：韓半導體原材料企業面臨破產危機

外國傳媒報道，自日本7月初起，限制3項重要科技關鍵原材料出口到南韓後，南韓半導體業已遭受巨大衝擊，8月兩國更互相把對方從貿易「白名單」中剔除，令日韓貿易戰升級。不過，對南韓廠商來說，除了貿戰外，近來多晶矽價格首度跌破每公斤8美元關口，令許多供應商正面臨破產危機！多晶矽是太陽能電池與半導體設備的主要原材料。



報道指，根據研究機構PV Insight資料顯示，截至8月7日，全球多晶矽價格跌至每公斤7.92美元，按周大跌0.11美元，較今年初累跌逾1美元，並遠低於多晶矽廠商的盈利均衡點為每公斤13至14美元，主因是供過於求。據傳，中國內地透過沙漠地帶取得太陽能及風力發電，供應的電價是南韓等競爭對手的一半，電費下降，可提高多晶矽製造商的價格競爭力，令南韓廠商備受壓力。



舉例來說，南韓多晶矽製造商OCI今年首季大幅虧損401億韓圜，第二季續蝕198億韓圜；由美國太陽能公司Sun Edison與Lotte Fine Chemical合資創立的SMP，於2017年底宣布破產，南韓第2大多晶矽製造商Hankook Silicon，在去年5月向法院申請破產。

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