奧園：已完成今年銷售目標53%　暫不分拆其他業務

中國奧園(03883)公布全年合同銷售額目標按年增25%至約1,150億元人民幣(下同)，目前至7月份止已完成目標53%。主席郭梓文表示有信心全年達標。



針對公司債務狀況，上半年總借貸為775.6億元。執行董事兼集團高級副總裁陳嘉揚指目前公司境內債務佔比較高，並以人民幣為主。他表示已全額使用國家發改委批出的14.5億美元外債額度，下半年不會發債。



郭梓文續指，大灣區擁有土地儲備總建築面積約756萬平方米，預計貨值約1,100億元。被問到中央將深圳列入「先行示範區」會否帶動區內樓價上升，他表示當地樓價本身高，成長潛力也高，會繼續看好大灣區的發展。



針對稍早公司收購百年人壽保險13.86%股份，他表示該收購符合集團「一業為主、縱向發展」的經營策略，可帶動公司康養業務板塊的發展，並產生協同效應。他補充，繼分拆奧園健康生活集團(03662)上市後 ，暫時不會再分拆其他公司業務。

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