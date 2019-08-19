【深度解構】入1走2.64！外媒驚爆香港走資最有力證據

修例風波持續，引發市場對香港金融體系穩定信心。除現鈔很「阿Q」地「逃出」銀行ATM機外，更大威脅逐步成真，因為種種迹象表明，香港正面臨走資危機！



●最有力證據：「入1，走2.64」

面對抗議活動逐步升級，香港面臨走資與否眾說紛紜。外電報道，為個人和小企業提供國際銀行轉帳服務的TransferWise表示，自社會動盪開始以來，從香港流出的資金顯著增加，這可能是至今最有力的走資證據。



該公司稱，在幾個月前，資金流入和流出香港的比率仍相當穩定，但隨着香港示威活動升級，流入與流出資金的差額開始擴大。



8月該公司平台上流入與流出香港的資金比率為1：2.64，大多數撤出香港的資金都轉移到英國、美國、新加坡、澳洲，以及歐元區國家的銀行帳戶。



●港元匯率接近弱方兌換保證水平

香港銀行間拆借利率高於美國同業拆借利率，通常會對港元構成支持，然而，情況最近開始改變。與上周相比，周一(19日)港匯進一步弱至7.8441，接近弱方兌換保證7.85水平。



瑞穗銀行(Mizuho Bank)首席亞洲外匯策略師Ken Cheung表示，港元兌美元轉弱正是資本外流的一個令人擔憂迹象，股市早前下跌可能表明一些人正將資金轉到海外。



●為何金管局睇唔到？

面對走資憂慮升級，香港金融管理局作為香港的半央行機構，已先為憂慮降溫。金管局總裁陳德霖8月初表示，根據6月存款數據，香港的港元及美元存款保持穩定，未反映有明顯走資情況。



然而，需要注意的是，該局引用的是修例風波升級之前的數據。分析認為，有關資本流動的全面官方數據要滯延幾個月才獲得，換言之，目前數據未能反映真實情況。



●唔走資都暢定外幣先

無可否認，目前轉移資金的人士可能只是少數，但在部分人眼中，港元資產吸引力已今非昔比。



接受外國媒體採訪的十幾位專業人士表示，他們沒有轉移任何資金，但一些外籍員工已經用本國貨幣在銀行開設帳戶，意味他們的資產已有些多樣化。



接受訪問的出口建築材料企業老闆也表示，自己放棄了在香港買樓的計劃，轉而將400萬元投入一款美元計價的保險產品。他稱，擔心港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度會被打破，並認為美元是一種更安全貨幣。



●實體黃金也外逃

在這場修例風波中，黃金以另一種方式體驗避險資產的特性，據報，連香港實體黃金也加速逃離。



為客戶購買，儲存和運輸貴金屬的J. Rotbart＆Co表示，一些客戶擔心內地在香港進行干預，或機場另一次關閉，將使他們的黃金難以搬走，因黃金是在商業航班上運送的。



該公司觀察到，最近來自香港及中國大陸的新客戶，更傾向將黃金儲存在新加坡，而非香港，兩者比例由之前的50：30，轉變成目前的75：10。

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