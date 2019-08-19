【深度解構】大鑊！香港失業率回升　今次堅衰退兼「熊三」？

反修例風波砸碎打工仔飯碗，年半內首次惡化！統計處今日(19日)公布今年5月至7月失業率微升0.1個百分點，至2.9%，打破了過去15個統計時段維持2.8%的表現。



回看截至今年6月，香港失業率連續15個月處於2.8%，為1998年初以來最低，明顯已屆「全民就業」水平，目前回升帶來重大啟示！



【失業率回升預示衰退】

若翻查歷史，失業率每每跌至相對低位後回升，往往預示經濟衰退不遠。例如1997年8月失業率跌見2.1%，然後於10月回升，經濟就在1998年首季負增長；2000年12月失業率低見4.4%，翌年2月回升，之後第4季經濟「見紅」；2008年6月失業率跌至3.2%，於8月回升，經濟在第4季起飽受金融海嘯之苦。



當然，每次失業率回升不代表經濟必然有問題，但(撇除今次)上述3次往績是失業率未回升之先，經濟增長已逐季下滑，恰巧地，目前經濟按年計，亦已連續5季放緩，次季更降至按年僅增長0.5%，與過去3次十分類似。



如今失業率在7月回升，伴隨着香港第2季經濟已按季收縮0.4%，而今季極有可能再縮，反映到了10月數據公布時，會證實香港經濟今年第2及第3季連續兩季收縮，技術上正式陷入經濟衰退。



或許，今次失業率回升，再一次應驗衰退隨之而來！



【失業率與股市關係】

如果失業率回升，再次應驗是經濟衰退隨之而來的話，那麼，港股會怎樣？答案恐是「熊三」開端！



根據往績，在1994年6月，香港失業率跌至1.5%的相對低位，港股則在同年2月已率先見頂；1997年8月，失業率跌見2.1%，港股於同月見頂；2000年12月失業率低見4.4%，港股則於同年3月已見頂；2008年6月失業率跌至3.2%，港股則早於2007年10月見歷史頂部。



上述可見，失業率見底往往較港股見頂的時期可以是同月，或相距4至9個月。今次又應驗！因7月失業率回升，目前已證實見底是2018年4月，而港股見頂則是2018年1月26日，相距約3個月，與1994年那次類近。



從附圖可見，失業率回升恐是股市「熊三」開端！



●2008年6月失業率見底，8月回升，當年10月上演大冧市！當年是百年一遇的金融海嘯。



●2000年12月失業率見底，2001年2月回升，股市狂瀉至2003年4月「沙士」高峰前，之前亦經歷科網爆煲。



●1997年8月失業率見底，然後於10月回升，股市冧至1998年8月。當年是著名的亞洲金融風暴。



●1994年6月失業率見底，同年7月已回升，股市冧到1995年1月。當年是著名的「債市大屠殺」。

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