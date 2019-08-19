理財Campus：股場3類人　Chok市撈貨精讀

在美國經濟衰退風險以至本地政治因素夾擊下，港股「驚魂未定」！然而，大市從高位已累跌不少，部分優質股已打了個相當大的折扣，令股友們心思思想撈貨。事實上，在入市前，散戶們可先問問自己屬於哪類型的投資者，再按個人風格出擊。



●月供型：隨時入市 考慮指數ETF

月供股票可以每月以一千元細細注入市，目前市況是否適合開展計劃？正榮金融業務部副總裁郭家耀指，月供股票旨在為投資者建立投資紀律，就如定額儲蓄一樣，故任何時間都能開展投資大計。



事實上，月供股票有平均成本法的效果，大大減低入市成本，如投資者月供3,000元買入追蹤恒指表現的ETF(交易所買賣基金)如恒指ETF(02833)，以25.95元計，不計手續費，可買入115股。若早前ETF價格為27元，則只可買入111股。換言之，當市況低迷時，投資者可買入更多ETF單位，且可把入市價拉上補下，以上述兩月為例，買入226個單位的平均入市價約26.46元，若未來股價高於此價位，投資者已可獲利。



他認為，即使近期港股大跌，但由於月供股票注碼不多，只要相信未來經濟穩定發展，股市向上，即可入市投資。他續指，年輕人可採取較進取的投資策略，購買增長型股份，如騰訊控股(00700)。至於保守型投資者則可選擇一些公用股，如香港中華煤氣(00003)。



招銀國際金融策略師蘇沛豐則指，月供股票宜選增長股，建議買入友邦保險(01299)及騰訊，認為其有增長前景及升值空間，另亦推薦中國平安(02318)，因其屬內地保險業龍頭之一，有明顯增長潛力。他認為，股市周期一般至少3年，建議月供投資期達3年以上，才會見明顯的增值效果。



●即日鮮：趁開市瞄準交投旺股份

近期港股表現反覆，不時出現先低後高的情況，部分投資者心思思希望炒即日鮮(即日買入及沽出)，希望至少賺餐茶錢。



ASC分析系統創辦人盧駿匡指，近期市況走勢偏弱，成交亦不夠旺，炒個股即日鮮的難度非常高。他指，藍籌股日波幅不足，向來不太適合用來炒即日鮮，若想短炒圖利，多數投資者會選擇二、三線股。



他建議，投資者在開市首30分鐘內從廿大升幅榜內，找出成交額最大的三、四隻，然後從中揀選走勢較佳、有明顯資金炒作的股份。事實上，大多數股份未必適合短炒，例如該股股價上升50%，但成交金額只有約百萬元甚至更低，稱之為「乾升」，實際上沒有上升動力，更可能難以沽出。



在技術指標方面，他建議留意9天RSI(相對強弱指數)，一旦跌穿30，便顯示股份出現極度超賣，當股份輕微反彈之後，便可以入注。並要持續留意五分鐘圖以及成交量，相信可以提高即日鮮的獲利機會。此外，投資者宜設定10至20%的止賺及止蝕位。



他補充，近期股市其實弱勢未除，反而建議逢高買入逆向ETF如FI南方恒指(07300)，博股市反彈過後再沉底，在逆市下圖利。



●長線型：大市恐未見底 忌心急進場

股市經過一輪跌勢後，上周四及五(15及16日)終見較明顯反彈，惟時富金融優越投資服務部顧問黎永良認為，在政治困局下，相信港股仍未喘定，更難言見底，短線必定會跌至去年十月底的24,540點低位。若打算長線投資的話，目前明顯不是好時機。



他指出，第三季香港GDP必定會錄得負增長，而觀乎目前的社會亂局，相信恒指並未跌完。若果下跌至「超級恐慌」的時候，便是投資者買進之時。雖然政治市難以揣測，不過以目前的情況來看，絕對是未到低位。



他又指，香港於1967年發生社會暴動，該年恒指曾挫近23%，全年累跌約18%。其後社會出現移民潮，經濟亦急速滑落。而近期社會活動對經濟的影響正浮現。未來香港的經濟以至股市走向，很視乎政府能否處理這個政治爛攤子。



若真的打算長線投資的話，他認為可選定一些有發展前景的板塊，包括軍事工業，因可提升軍備，作防衛國家之用；綠色能源則由於節約能源是大勢所趨；高端科技以及內需消費亦受內地政府大力催谷，符合國策，建議散戶們可伺機吸納這些股份。

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