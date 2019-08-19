央行也低頭！歐元區「一哥」德國恐即將衰退

外國傳媒報道，德國央行周一(19日)表示，作為歐洲最大經濟體，該國可能即將陷入經濟衰退。



央行在月度報告中指，第3季德國經濟產出仍保持「低迷」，可能會繼續輕微下滑。這將是連續第2個季度萎縮，符合經濟衰退的一般性定義，之前的4至6月經濟按季下滑了0.1%。



央行續稱，該國工業勢頭持續疲弱，是經濟繼續表現低迷的原因，並坦言不清楚國內需求是否也可能遭受衝擊。



事實上，德國財政部長Olaf Scholz周日(18日)已暗示，德國在經濟危機中，可能拿出500億歐元(約4,290億港元)額外支出。這是德國官方首次披露，可能實施的財政刺激政策具體數字。



雖然Scholz表示，德國的行動並非迫在眉睫，但國內和全球的警告迹象正在增加對總理默克爾政府的壓力，要求其考慮暫停平衡預算政策。這警告信號包括德國經濟第2季萎縮，以及與美國貿易衝突擴大的風險。



Scholz是在談論2008年金融海嘯期間，額外舉債時提到這數字。他說：「根據我的估計，上次危機花了500億歐元。我們必須能籌集到這麼多，相信可以籌集到。最大的問題是不確定性，包括中美貿易戰。」

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