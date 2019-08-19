中國主導鋰離子電池市場　佔全球73%產能

外媒報道，隨着鋰離子電池的經濟效益不斷提高，其已經開始在重型設備、交通運輸如電動汽車等諸多行業取代鉛酸電池。而中國抓住了這一轉變，正在鋰離子電池行業佔據主導地位。



在鋰離子電池中，鋰金屬以鋰離子的形式從一個電極遷移到另一個電極。鋰是最輕的元素之一，它具有最強的電化學勢能。這使得鋰電池能夠在一塊小而輕的電池中儲存大量能量。因此，鋰離子電池已成為筆記簿電腦和手機等許多消費電子產品的首選電池。



由於鋰離子電池的固有優勢，自上世紀末本世紀初以來，其銷量呈指數級增長。這也有助於鋰離子電池成本的持續降低。成本下降進一步幫助鋰離子電池在新應用領域站穩了腳跟。



到目前為止，大部分鋰離子電池的銷售都是在消費電子領域，但電動汽車將推動未來的鋰離子電池銷售。



今天在路上行駛的大多數汽車仍然使用鉛酸電池和內燃機。但過去5年，由鋰離子電池驅動的電動汽車銷量增長逾10倍。此外，愈來愈多的國家正在製定未來禁止銷售燃油車的禁令，期望電動汽車最終將主導個人交通。



中國已經抓住了這一轉變勢頭，在這一領域確立市場絕對領先地位。根據Bloomberg NEF的一項分析，今年初全球鋰電池產能為316億千兆瓦時（GWh）。其中73%的產能來自中國，其次是美國以12%的全球產能遠遠落於其後。



到2025年，全球鋰電池產能預計將強勁增長至1,211千兆瓦時。美國的產能預計將增長，但增速將低於全球產能。因此，美國在全球鋰電池製造市場的份額預計將進一步萎縮。



除此之外，中國的鋰儲量和產量也遠遠超過美國。2018年，中國鋰產量為8,000噸，在所有國家中排名第三，是美國的近10倍。2018年中國鋰儲量為100萬噸，幾乎是美國的30倍。



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