復星旅遊文化仍與Thomas Cook股東洽談引入資金

復星旅遊文化(01992)早前公布，有意收購英國旅遊集團Thomas Cook，目標引入7.5億英鎊新資金。復星旅遊文化董事長、執行董事兼首席執行官錢建農在中期業績記者會上表示，期望能取Thomas Cook的旅行社控股權及其航航空公司的重要少數股東，但詳情仍在洽談中，未能披露更多細節。



他又指，收購是集團的發展渠道之一，集團有不同的團隊研究並關注高質的項目，惟未能披露詳情。



他提到，集團會維持自身增長及收購的「兩條腿」方式發展，日後仍會持續關注全球收購機會，亦會採用輕重資產混合模式，除了自己投資發展外，也會與第三方展開合作。合營將由合作方開發建設，而集團負責管理，又透露目前在中國國內數個省份有洽商中的項目。



全球經濟下行，加上中美貿易戰等不明朗因表素對旅遊業的影響。錢建農坦言，消費信心受經濟不穩定因素影響，但集團是高端旅遊服務商，目前市場處供不應求狀態，加上中國國民無論對於國內或海外的中高端旅遊服務需求增長仍十分顯著，故認為對集團的影響不大。



至於旗下三亞亞特蘭蒂斯酒店上半年的入住率為62%，被問及會否減價以提升酒店入住率。他認為，該酒店過去有加價，但入住率也有上升，反映入住率及房間價格沒有必然關係，而新酒店一般需要3年至4年才能達到成熟期。

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