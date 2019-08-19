外圍報復式反彈！道期飆近300點　港股夜期高水

美國白宮重要官員相繼唱好經濟，並透露中美貿易談判進展順利，加上美國債息繼續回穩及全球多國醞釀救市，帶動美國道指期貨大幅反彈，現升296點；港股夜期亦做好，報26,343點，升152點，轉炒高水51點。



美國10年期債息由上周1.54厘，回升至1.61厘，而2年期債息則回落至1.52厘，反映債息曲線不再「倒掛」，利好股市。



德國財政部長Olaf Scholz周日(18日)暗示，德國在經濟危機中，可能拿出500億歐元(約4,290億港元)額外支出。這是德國官方首次披露，可能實施的財政刺激政策具體數字。



中國人民銀行(即中國央行)上周六(17日)表示，將採取多種措施以切實降低企業綜合融資成本，完善貸款市場報價利率(LPR)機制，使企業融資更容易。有專家指，此舉已幾乎是「實際減息」，只是沒有正式宣布而已。



美國白宮首席經濟顧問庫德洛周日(18日)反駁了美國經濟走向衰退的觀點，並表示中美貿易談判代表最近電話會談帶來的「積極消息」，比已披露的情況更多。



他說：「我根本沒有看到經濟衰退，沒有計劃採取額外的新措施來推動經濟發展，特朗普政府將繼續其當前議程。消費者正在努力、工資增長、支出很快。他們一邊花錢，一邊儲蓄，這是一個理想的情況。」



與此同時，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)亦表示，雖然市場關注的美國2年期國債孳息率相對10年期在上周出現倒掛，但「技術上，我們的債息曲線並未出現倒掛，只能說是平坦的曲線，因兩者息差很小。」



上周三(14日)，美國2年期債息曾見1.634厘，而10年期債息則為1.623厘。由於2年期債息高於10年期，被視為「倒掛」，往績預示經濟很大機會在1至2年內衰退。



納瓦羅說：「所謂的債息倒掛，是要求大程度息差，不是輕微的倒掛。目前我們是處於債息曲線平坦的狀態，它能反映的任何經濟可能性都非常弱。」



他反指，目前的債息曲線是經濟「正面」信號，海外資金不斷買美債，推高了債價，令債息回落，相信美國經濟會更強勁，將持續到2020年及以後。

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