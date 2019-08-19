修例風波：星展警告倘升級　恒指恐插至16800

星展銀行香港及中國內地股票策略師林子津表示，如香港示威活動再升級，預測最壞情況下，恒指年內或挫至16,800點(較周一收市26,291點，下跌空間約9,500點)，香港年內經濟或出現負增長，甚至明年出現無增長，樓價相比歷史高位會跌兩至三成。



如果示威維持至年底，恒指或觸及24,400點。不過，他傾向相信，示威活動會因失去支持，而於今年10月前完結。在此基礎情景下，今年恒指目標由27,140點，調低至26,050點(仍低於周一收市)，經濟會在年尾開始反彈。



他強調，香港的示威對股市影響較中美貿易戰低，料中美兩國於明年美國總統大選前會「傾掂數」，認為雙方達成共識對美國總統特朗普的選情有幫助。他又指，香港的情況為貿易戰「加多個籌碼」，但並非兩國談判核心。



現市況下，投資者可考慮香港地產股或銀行股，他形容這些藍籌股現時「頗為吸引」。板塊方面，他看好有結構性增長及不受貿易戰影響的餐飲、中國教育及物業管理；看淡科技硬件及非消費必需品，認為這些行業表現不穩定，呈下滑趨勢。

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