樓價UPDATES︰細價盤承接力強　荃德減至472萬沽

隨着業主叫價不再堅持，近期細價單位陸續獲承接，荃灣荃德花園近期錄得一宗減價買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●天后君悅華庭低層A室，實用面積406方呎，屬一房間隔，獲區外上車買家以約730萬元承接，實用呎價17,980元。單位2016年8月購入價585萬元，是次轉售帳面獲利145萬元，升值約25%。



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九龍區



●奧運站維港灣2座低層A室，以三房包括一套房間隔，向東望開揚遠景，實用面積647方呎。業主以約2.95萬元放租約半個月，獲區內人士洽詢，議價後以2.8萬元租出，實用呎租43.3元。



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新界區



●荃德花園D座低層B室，實用面積340方呎，以兩房間隔，原叫價485萬元，議價後以472萬元沽出，實用呎價13,882元。原業主於2010年8月以150萬元入市，持貨9年帳面獲利322萬元。



●屯門居屋兆畦苑B座高層9室兩房戶，實用面積374方呎，有區內人士鍾情單位附設部分家電，加上客廳及房間均擁開揚景觀，於是以9,700元即睇即租，呎租25.9元。



●火炭曉廬高層戶，實用面積2,029方呎，以三房包括雙套房及連工人房設計，另連雙車位，以5萬元租出，呎租24.6元。若以業主去年購入價計算，回報率約2.5厘。



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