【地產專題】示威衝突遺禍？葵涌二手私樓月內冇成交

受累社會氣氛不穩，本月至今近二十天，葵涌區二手私人住宅買賣未錄任何成交。區內已出現減價放盤，新葵芳花園兩房單位再減價20萬元或3%，以660萬元放售，較之前同類單位的成交價為低，但仍乏人問津。地產代理指出，現時市場要「極平」筍價盤，才可吸引買家入市。



中原許偉業表示，「依家區內買家好多時都只搵400餘萬至600萬元的單位，但業主未減到呢個水平」。資料顯示，今年6月份，上述屋苑同類面積單位成交價約690至699萬元。



該行鍾慧儀又稱，受一手盤搶奪該盤二手客源等因素影響，市況向下，葵涌區個別二手業主開始心急，並減價放盤。她指出，該新葵芳花園單位實用面積418方呎，早前同類叫價都達720萬至730萬元，但上月僅以680萬元放售，近日再略為調低，料再有議價空間。



至於同區另一個上車盤葵芳閣，市旺時細單位叫價普遍達650萬至680萬元。她補充，同類一個實用面積397方呎單位，上月僅開價620萬元，業主叫價明顯不及之前進取，但預期要再減至更低價位才有承接。



事實上，七月葵涌區錄約18宗私人住宅買賣，而本月則暫只錄1宗公營房屋成交。該行許偉業續透露，夾屋芊紅居1座中層B室，實用面積440方呎，由於同類盤源短缺，原業主減價10萬元，放盤兩日，即獲區內睇樓多時用家，以兩房新高價670萬元購入，呎價15,227元料創項目新高。



另方面，鄰近的青衣區屋苑二手業主減幅較明顯，交投亦增多，本月暫錄7宗成交，單在過去周末就佔4宗。美聯何勇方表示，盈翠半島本月暫錄3宗成交，當中2座高層B室，降價83萬元，以1,397萬元售，以實用面積772方呎計，呎價18,096元。料低市價約5%。



至於新界北區細價上車屋苑樓價跌勢亦急，個別重返去年價。該行葉容生稱，上水顯峯中層D室三房戶，實用面積507方呎，開價700萬元，有同區原先物色兩房單位買家，見樓價回落，遂出價洽購該單位。



經議價後獲減價64萬元，成功以636萬元入市，呎價12,544元。據了解，同類單位去年八月曾售695萬元。



而大型二手指標屋苑沙田第一城，更出現高層僅貴過低層數萬元個案。美聯翁凱傑指出，該盤45座高層D室，實用面積304方呎，減價32萬元後，僅以538萬元售出，呎價約17,697元，低市價約2%。是次成交金額屬本月次低價位，早前項目低層兩房戶，樓價跌至530萬元。

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