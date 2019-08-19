夜市UPDATES：衰退憂慮紓緩！道指再彈336　港夜期低水

中美貿易摩擦降溫，紓緩了由此引起的經濟衰退憂慮，美股早段延續上周五(16日)反彈浪。道指最多升336點，高見26,222點，目前報26,147點，仍升261點或1.01%；標指報2,919點，升30點或1.05%；納指報7,996點，升100點或1.27%。



由於港股周一(19日)已率先反映利好，期指夜市目前報26,235點，升44點，低水57點。



上周美國10年期國債孳息率與2年期國債孳息率出現倒掛，加深市場對經濟衰退的恐慌，惟摩根大通表示，由於全球多國出現負孳息率債券，令美債息扭曲使其失去警示的意義。



無論如何，目前經濟衰退憂慮已大為紓緩，美國10年期債息回升至1.61厘，2年期債息則回落至1.52厘，反映債息曲線不再「倒掛」。



中美貿易戰亦傳來正面消息，美國政府落實，將延長對華為的寬限期90日，允許美國公司可出售產品給華為，以便美國企業為現有客戶提供服務，下一個截止日期將是11月19日。



接下來，市場關注聯儲局主席鮑威爾於香港時間周五(23日)晚上10時在Jackson Hole年會上發表的講話。



聯邦基金利率期貨顯示，現時市場料9月聯儲局減息半厘的機會回落至僅19.2%；減息0.25厘的機會則升至80.8%。上周減息半厘機會曾升逾三成。



雖然市場未擔憂美國，惟衰退憂慮卻在歐元區加深，德國央行周一(19日)表示，作為歐洲最大經濟體，該國可能即將陷入經濟衰退。歐股跟隨外圍向好，英股升1.11%；德股升1.42%；法股升1.28%。



【21:30】外圍股市做好，加上中美貿易戰憂慮暫時紓緩，美股周一繼續顯著做好，道指高開336點，報26,222點，納指亦升114點，至8,010點。蘋果公司（Apple Inc.）股價早段漲2.36%至206.5美元，高盛亦升2.35%至204.1美元。



摩根大通報告認為，即使美國債息曲線最近出現倒掛的經濟衰退凶兆，美股仍有機會在明年上半年創出新高。該行策略員Mislav Matejka相信8月份的調整是短暫的，最快9月初會收復失地，理由是主要央行推出刺激政策，可抵銷經濟放慢憂慮，並提到過去債息出現倒掛後，股市之後12個月平均升10%。



美企消息方面，化妝品公司雅詩蘭黛（Estee Lauder）第2季收入及經調整後每股純利分別為35.9億美元及64美仙，均勝預期，並估計全年每股純利至少達5.9美元，亦好過預期，反映亞洲主要市場增長強勁。雅詩蘭黛股價周一早段漲10.46%至197.96美元。



美股開市後，港股期指夜市變動不大，目前報26,297點，升106點，高水5點。

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