財經評論：中美貿戰影響擴　外圍經濟聞燶味

中美貿戰發展至今，不但小型經濟體飽嘗苦果，連全球第三及第四大經濟體日本與德國也備受拖累，反映貿戰影響不但擴至全球，而且有類似2008年金融海嘯及之後歐債危機的集體衰退迹象，相信始作俑者美國最終也劫數難逃。



周一(19日)公布的調查顯示，隨着中美貿戰升溫，全球貿易前景堪虞，8月日本製造業信心指數連續3個月下跌，並為2013年4月以來首次落入負區間，主要受電動機械、金屬、食品加工，以及交通設備等製造商對貿易前景信心下滑所致。信心受創自然打擊出口，該國7月出口按年跌1.6%，已連續8個月下滑。其中，對最大貿易夥伴中國的出口量更按年驟降9.3%，已連跌5個月。觀乎該國第二季實際經濟按季僅增長0.4%，要陷入收縮絕非難事。



德國境況更差！該國第2季經濟按季收縮0.1%，只要今季再縮，就符合衰退定義，有分析形容這反映過去經濟「黃金十年」已告終。更不堪的是，該國經濟「命脈」萊茵河近期水位因受熱浪侵襲影響而愈降愈低，某些水域完全不能讓船隻通過。由於近八成貨品是經由該河付運，明顯擾亂了歐洲工業的供應鏈，讓本已脆弱的經濟雪上加霜。



如果說，世界「三哥」及「四哥」經濟皆處垂死邊緣，其餘地區恐更不堪。鑑於經濟瀕衰，德國財長周日(18日)暗示，可能會放棄平衡預算，推出高達500億歐元的救市計劃，形容規模是參考2008年金融海嘯，可想而知形勢嚴峻。相比之下，日本政府能做的已不多，目前更有意按計劃在10月上調消費稅，能否如願乃未知數。倘若再拖延，養老金系統就會出現問題，情況確實難堪。



面對困境，眾人皆希望貿戰能盡快完結，惟美國總統特朗普表明，仍未準備好與中國達成任何協議，同時有傳聞指，他或在短期內擴大戰線，宣布對法國紅酒開徵關稅，並不斷暗撐英國「硬脫歐」，目前已有風聲傳出，一旦英國在十月底正式脫離歐盟，11月1日就會立即啟動英美全面臨時貿易協議。姑勿論這對金融市場造成何等震盪，令人擔憂的是，英國案例一旦成功，別的歐盟成員國只要成功拉攏特朗普，就能威脅脫歐，讓亂局惡性循環下去。



或許近期香港社會動盪，大部分人將眼光投放在本土局勢進展，惟外圍經濟明顯已飽受中美貿戰衝擊，出口頹勢未止，債息跌勢亦未見有喘定迹象，表明前景未許樂觀，恐怕利率減至負也無濟於事，實在不容輕視。

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