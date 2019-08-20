歐股收市上揚　Greene King飆升50%

歐股收市做好，三大指數齊漲逾1%。英國富時100指數收報7,189點，升72點或1.02%；法國CAC指數收報5,371點，升70點或1.34%；德國DAX指數收報11,715點，升152點或1.32%。



德國財長Olaf Scholz周日(18日)表示，德國擁有足夠財政力量，能全力以赴地緩解任何未來的經濟危機，並暗示可以增加500億歐元的額外支出。



據外媒披露的英國政府文件指出，英國若出現無協議，可能面臨食品，醫藥和汽油短缺；目前該國預訂將於10月31日脫離歐盟。



板塊方面，銀行股繼上周暴跌後出現「報復式反彈」，英國銀行集團CYBG全日升4.69%，德意志銀行繼上周創下歷史新低後反彈2.69%，其同業德國商業銀行亦漲1.08%。



長實集團公布，擬以現金斥資27億英鎊(約252億港元)收購英國酒企Greene King全部股權。每股現金代價為850便士，每股收購價較其上周五收市價溢價約51%。



受消息刺激，Greene King股價全日急漲50.83%，收報849.19便士。

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