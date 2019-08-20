胡孟青：人行利率政策日趨成熟

內地早前公布的通脹數字，基於反映下游的整體居民消費價格指數升至17個月高位，逼近3%水平，令部分市場關注到在通脹壓力下，貨幣政策未必會一如預期般寬鬆。



僅看大數的話，無疑通脹壓力升溫，但眾所周知，內地通脹大部分是由食品價格上升造成；豬肉價格持續上升之外，就連雞蛋、生果等價格都進一步向上。如果撇除食品部分的話，內地最新下游通脹數字根本是沒有升溫，消費物價指數(CPI)影響貨幣政策進而加大貨幣政策寬鬆力度與空間之說，未必成立。



內地的整體物價數字，令債券市場需求進一步上升，財政部10年期國庫券利率，在二級市場一度跌穿3厘，同時間，多批新債認購倍數都達到接近三倍左右水平，某程度上是市場對利率下降預期的投射。



CPI基本上僅僅是食品價格上升帶來的問題，應該要留意是上游工業品出廠價3年以來再次跌至負水平。一方面，中國仍然屬於製造業經濟體，企業利潤以至股市表現，跟上游物價走勢相當有關連。其次，如果上游通縮壓力會傳導的話，一旦目前內地由豬肉價格帶動的下游通脹壓力消除，取而代之可能是中國將有通縮壓力。



真正限制內地大規模貨幣寬鬆的，主要還是企業的槓桿問題，以及新增的人民幣因素。眾所周知，流動性太寬鬆，人民幣壓力就會較大，自從跌穿七算之後，種種迹象顯示，人行相當致力將匯價水平守穩於介乎7至7.1左右。至於企業槓桿問題，適逢國慶70周年，據報內地不希望市場有亂子，但上半年大量流動性尚未沖銷，再加快放水後遺症亦大。



因此，人行上周六發布公告，決定自今天(8月20日)起改革完善貸款市場報價利率(LPR)形成機制，除了可深化利率市場化改革，變相讓銀行按個別客戶信貸質素釐定利率水平，提高利率傳導效率，更有利推動降低實體經濟融資成本。



業內人士普遍認為，新的報價機制亦有利於破除貸款定價的隱性下限，有利於切實將政策利率、銀行間利率等的下降反映至貸款中，有助於降低實體經濟融資成本，明顯較以往一刀切減息甚至不理好醜劃一定價成熟。未來一段日子，A股ETF必較本地指數可取。



獨立股評人 胡孟青



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