歐宸銘：最怕特朗普再出口術

股市近期走勢均取決於美國總統特朗普的意向，倘若美股走勢大好，特朗普必就關稅問題與中國針鋒相對，相反美股走勢轉壞時，特朗普將扮演和事老的角色促中國重回談判桌。



環看近十年的股票市場，鮮有國家領導人公然於正式場合之外的地方，談論國家的政治以及經濟手段，而特朗普作風跟過去美國歷屆總統大相逕庭，壓根兒沒有人預測到受280個字符所限制的社交評論，將可為股票市場製造一浪又一浪的風波。



就特朗普過去一兩個月的舉動而言，先行擱置貿易關稅談判，將加稅的限期提前至9月1日。直到所公布的美國數據差過市場預期或美股大幅向下走的時候，特朗普再將加徵關稅的日期由9月1日推遲至12月15日。縱然多變的施政作風令到市場無所適從，但普遍市場均認為特朗普一而再的延遲加徵關稅，未有就關稅談判進行一刀切，是間接承認關稅將對美國經濟造成不可輕視的打擊。



周末美國又再釋出善意，延長了華為臨時通用許可證90日，市場又再憧憬中美談判可以繼續。港股承接上周五的升勢，補回一個星期前的上升裂口之餘，更一口氣突破26,000點關口。主動買盤較為積極兼殺淡友一個措手不及，相信市場有資金於上周開始撈底。目前市況走勢偏強，市場未必於短時間進行回調，而下一個阻力位將為26,868點。但礙於特朗普善變的作風一直為市場隱憂之一，投資者宜作好對沖部署，勿要只作單邊投資。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)



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