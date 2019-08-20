林嘉麒：港股反彈慎防屬虛火

恒指繼續持續反彈，涉及多個短線利好原因。首先，周一(19日)A股有概念炒作回歸，深圳示範區消息帶動整體投資氣氛。本地方面，過去幾星期，香港每日受著不同社會事件影響，社會穩定性令投資者擔心，港股早前出現相對超賣情況。剛過去周日，就算香港有社會事件，惟情緒未令港股緊張情況升溫。外圍方面，有傳美國將對華為的供貨令延長。在多個短期利好因素下，帶動港股出現了一輪平淡倉的走勢。要留意，以上均為短期消息，只算是稍為利好，離實質明朗仍有一大段距離，而且短線變利好了，也大有可能短線再變壞。故此，只可定義為暫時利好。



技術走勢上，筆者近兩星期關注恒指的周線圖。恒指過去兩周曾跌穿250周線圖以下(即是25,500點)， 幸好連續兩周也能夠守住，短線可視為支持位。



在鐘擺理論下，早前港股跌勢過急，八月兩星期已跌接近3,000點，所以技術性反彈力亦較預期大。首先留意，八月產生了多個下跌裂口，現時回補一至兩個裂口不足為奇。中線來說，投資者仍需要面對多個不明朗因素，香港社會事件、人民幣走勢、華為事件、中美關稅等，相關因素日後還會困擾大市。



投資者入市時要清楚知道，每次恒指下跌是實質受基本因素影響。以每次恒指反彈，則只可視為超跌後的回彈，並不是基本面已漸漸變好。恒指今年曾出現多次反彈，當新一輪負面消息發酵了， 恒指短期反彈就會告終，結果再出現大調整，甚至探底情況。長線走勢轉好，必定要負面消息開始持續好轉，大市見底的機會才會增加，屆時高追方可。



現時充滿負面且長期不明朗，建議投資者盡量在每次反彈出現，先減持部分持倉，同時要避免錯估反彈走勢為見底信號。事實上，環球不明朗因素持續，市場資金避險心態大，流入債市情況未變，投資者對大市極審慎。眼見近期反彈幅度驚人，或會令人感到走勢凌厲，像似見底，惟恐怕是假象，應該明哲保身，反彈時應保留資金。周一大市繼續以成交配合下上升，反彈目標先看8月第2個裂口(8月5日)為目標，介乎於26,502至26,862點，而20天線位置也大約在26,832點水平。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。