東方日報B2：中美鬥放利好消息　港股爆升

中美輪流發放利好消息，包括中央推出扶持深圳政策，以及美國商務部擬延長華為臨時通用許可證90日，紓緩中美貿易緊張局勢，刺激港股狂挾淡倉。恒指周一勁飆557點，重越26,000點，報26,291點，連升四日，累漲1,010點，更收復今年以來失地。但證券界指香港經濟基調仍弱，對港股後市抱審慎態度。



恒指周一甫開市已裂口上升260點，之後升幅進一步擴大至622點，高見26,356點，收市更收復十天移動平均線，令恒指年初至今由跌變升，即倒升446點。



國企指數亦曾升185點，收市漲144點，重越萬關，報10,109點，同樣「四連升」累漲262點。周一港股總成交968億元，沽空額155.61億元，沽空比率16.1%。



港股通周一淨買入約30.64億元，受惠中央扶持深圳政策的騰訊(00700)，獲「北水」淨買入逾5億元，刺激股價大升3.19%，收報336.8元。其餘深圳及大灣區概念股、受惠內地改革貸款市場報價利率(LPR)的內房股亦有追捧。此外，中、港股市顯著反彈，券商股做好，海通證券(06837)及中信證券(06030)均漲逾6%。



LW Group基金經理兼首席投資策略師黃耀宗認為，恒指要重越26,500至26,600點才解除危機，否則只當反彈市，倘突破，恒指可上試合理估值28,600點，否則維持24,400至26,600點區間上落。他建議投資者趁彈減持地產股及收租股，但可候低吸納中國平安(02318)等內險股、騰訊及友邦保險(01299)。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強指，市場認為人行改革LPR是減息先兆，但內地減息有局限，因會影響人民幣匯價及資金外流，動作不能大。中央扶持深圳發展中長線對香港構成競爭，惟目前威脅不大。



他估計，短線恒指仍有餘力反彈，樂觀可上望28,000點，宜趁高減持，恒指仍是一浪低於一浪走勢，27,500點樓下有兩個裂口未回補，慎防「彈散市」，尤其環球經濟放緩、企業盈利見頂及中美貿易戰未解決，股市的反彈未必持久。



渣打財富管理投資策略主管梁振輝亦指，港股走勢反覆，低位近25,000點有較好支持。不過，不明朗因素仍存在，包括中美貿易談判及聯儲局未來減息幅度等，故對後市仍較審慎。



富瑞金融看法較樂觀，指港股已消化了許多近日遊行示威的負面因素，加上中央續推出支持政策，恒指現水平再跌空間不多，但建議投資者宜避開零售股及地產股。



美銀美林亦發表報告，指其編纂的牛熊指標現已跌至3.4水平，若於8月底前環球股票及債券合共再錄得500億美元贖回，則牛熊指標將跌至低於2，觸發買入信號，策略上建議投資可於9月首周入市買入。

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