陳蓓敏：中興受惠5G基建持續發展

上周美股因受2年和10年期美債收益曲線倒掛，作出恐嚇式大跌後，又再慢慢收復失地。此等「狼來了」伎倆不斷在市場上運用。當然操控大鱷者，志在金融市場上下其手，大吸油水。美國總統明年選舉，以特朗普式強勢政府下，選舉前，豈會讓金融經濟崩下來，重點是讓聯儲局大幅減息。



中美貿易邊打邊談，特朗普以香港作談判棋子，真的令人哭笑不得。上周多間香港中流砥柱紛紛登報聲明支持香港政府，為政府作出一份氣場支持，再加上財爺發「水」彈，有利改善氣氛。



香港內部撕裂至今，民生及經濟，損傷得千瘡百孔，可否絕地求生，若短線未能恢復社會安寧，收復時間更添漫長。一河之隔的深圳，獲中國國務院於八月十八日發布支持深圳發展為中國特色社會主義先行範區報告書，提出五項戰略目標，高質量發展、法治城市、城市文明、民生生活素質提升和發展，相關深圳股份爆升。未來深圳發展，將成市場焦點之一。恒指裂口突破10天線25,700點，後市有望再推進並上試26,500至26,800點水平，回補月初之下跌裂口位。



國內5G布局發展持續，營商資本開支穩步向上，有助中興通訊(00763)內地份額佔據。內地三大電訊皆表示未來5G基建投資穩定，中興已中標部分項目。建議吸納，目標價23元，止蝕位18元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)



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