中信銀行(國際)：歐元短期下試1.10

上周美國國債孳息率曲線「倒掛」，2年期國債孳息率一度高於10年期，為07年6月以來首見。市場憂慮這是經濟衰退的強烈預警信號，投資者紛紛轉向避險資產，利好美元走勢。



美國上周五公布7月新屋動工下降4%，差於預期；密歇根大學消費者信心指數本月初消費者信心指數亦降至92.1，為1月以來最低。雖然經濟數據欠佳，但美匯指數持穩於98.2水平。



歐洲央行管委雷恩上周四表示，有必要在9月推行大規模的寬鬆政策，這令市場預期歐洲央行將進一步放寬貨幣政策，歐元兌美元跌至兩周低位1.1067美元，略高於8月1日觸及的兩年低位1.1025美元。德國傳媒上周五報道稱，德國右翼和左翼聯合政府將會準備放棄平衡預算政策，且將發行新債，以應對可能經濟出現的衰退，消息刺激歐元兌美元匯價從低位回升，但歐元一周仍下跌0.96%至1.109。



市場聚焦在本周Jackson Hole全球央行年會上，美國聯儲局主席鮑威爾會否暗示仍有寬鬆政策將出台，或對減息持謹慎態度，將主宰美元的走勢。而歐洲央行會於周四公布議息會議紀錄，投資者可看到委員對歐元區經濟前景的看法，從而推測歐洲央行在9月的議息會議會否減息或推出量化寬鬆措施。



上周有消息稱，英國有部分保守黨議員願與工黨討論，試圖讓英國首相約翰遜下台的計劃，並阻止他在沒有達成協議的情況下讓英國脫歐，歐元兌英鎊交叉盤的下行壓力會令歐元兌美元受壓。歐元兌美元有機會下試1.10，並可能跌至1.0950，下方的支持水平在1.0820，上方阻力區域在1.1250至1.13之間。



中信銀行(國際)



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