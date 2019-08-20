古勝：石藥估值具吸引力

過去的周日香港要和平說到做到，港股昨日高開，恒指挾穿26,300點，情況比想像中強。走勢上，恒指已反彈至首個阻力位，若短線能持續向上，下兩個較大的阻力位分別在26,900點及27,600點，回吐考驗26,000點關承接支持。整體而言，感覺上短線再上機會較大，故淡友宜耐心等候反撲機會。



內地公布「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」的意見，消息刺激兩地的深圳概念股上揚。在港上市的深圳控股(00604)、深圳國際(00152)、招商局置地(00978)等皆有買盤支持。此外，券商股亦有起色，海通證券(06837)、中信證券(06030)及中國銀河(06881)均做好。



老實講，國策一直支持深圳市發展，呢類係長遠政策，成效需要時間體現，唔係變魔術咁話嚟就嚟。故短線跟炒，要有心理準備隨時有轉變，轉身要夠快，同集中火力喺具流通性的股份。值得一提的是，MSCI增加A股的納入因子至15%，將於8月27日生效，料被動增量資金兩百億元人民幣，此前似乎有資金吸納相關A股等食胡。故小弟再次強調，淡友暫時別急於落場，等下周初再作部署。



至於好友想追貨，本來上周見隻騰訊控股(00700)公布完業績後都係呆呆的，但如今市況向上突破，騰訊既是重磅股，又兼具深圳概念(集團以深圳市為基地)，且股價抽穿了250日線335元，短線若能企穩其上，似乎有勢反覆向350元推進，回吐宜守333元，短線可留意相關輪證好倉部署。



此外，醫藥股都有番啲起色，見到隻石藥集團(01093)股價成功重上50日線，技術走勢有改善。集團公布中期純利按年升24%至18.8億元人民幣，表現唔差。論一隻有研發和銷售能力的醫藥股，目前石藥的估值已消化藥價政策的影響，具吸引力，若市況氣氛配合，今轉料可重上14元水平，穿12.4元止蝕。



東方產經專欄作者 古勝



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