【名家筆陣】溫天納：中國減息時機到了？

人民銀行在周末期間宣布完善貸款市場報價利率形成機制，看似中央正進一步推動利率市場化改革和降低信貸市場利率的作用。



目前內地經濟下滑壓力增加，隨着環球減息潮、政治局會議宣告貨幣政策重回寬鬆，且匯率破七、核心CPI保持穩定、PPI負增長等因素浮現，筆者認為貨幣寬鬆存在空間，減息時機或許已到。



回看內地七月份實際宏觀經濟指標普遍回落，亦低於市場預期。在需求領域，受內地汽車消費增長速度下降的影響，社會消費品零售總額同比增長較上期下滑2.2個百分點；受第三產業投資增長速度回落的影響，全國固定資產投資下跌0.1個百分點；市場多元化和搶出口效應令出口增速超預期，回升4.6個百分點至3.3%，而相對疲弱的內需導致進口繼續呈現負增長。



觀察供應端，受2,000億美元加徵25%關稅和總需求疲弱的雙重影響，製造業工業增加值同比增長速度較上月回落1.7個百分點至4.5%，拖累整體工業增加值超預期下滑。在貨幣金融領域，實體經濟融資需求仍甚疲弱。



七月份內地M1及M2增長速度均回落，主要由於信貸數據不及預期，結構優化存疑。短期貸款大幅回落，對信貸支撑力度减弱，估計或受地產融資監管趨嚴的影響。此外，中長期貸款持續低迷，反映實體資本開支意願仍然不足。



早前政治局會議對內地經濟形勢的基本判斷是「當前內地經濟發展面臨新的風險挑戰，內地經濟下行壓力加大，必須增強憂患意識」。中央在時隔半年重提「六穩」，不再提「去槓桿」，強調財政政策要加力提效，繼續落實落細減稅降費政策。若內地貨幣政策要鬆緊適度，必須保持流動性合理充裕。



這亦表明貨幣政策從觀察期重回寬鬆，但這一次的寬鬆並不一樣，主要以溫和的結構性寬鬆為主。目標是引導金融機構增加對製造業、民營企業的中長期融資，瞄準高端製造和新型基建，明確不將房地產作為短期刺激經濟的手段。



故此，中央將培育更多的新經濟增長點、擴大消費、新型基礎設施建設、城市群、一系列重大開放、金融供給側等改革的辦法來穩增長。



筆者估計中央在未來定向降準機會較大，再配以一系列貨幣政策工具，以緩解企業融資難題，解決流動性分層困境。



與此同時，中央或將調低一系列政策利率，下調存貸款基準利率的機會亦存在。不過，目前一年期存貸款基準利率較低，調整空間有限 。不過，隨着聯儲局等環球央行减息，貨幣政策空間將擴大，中央或可下調政策利率 。



中央同步將推動利率市場化，逐步加強金融供應端結構性改革，繼續打通寬貨幣、寬信用的信貸渠道、利率渠道、資產價格渠道、預期渠道等。自上一次金融海嘯後，地方政府、企業、居民不斷加槓桿，所剩空間無多。中央政府目前需要處理的，就是控制槓桿，並將槓桿轉移回中央意屬的產業上。



資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授 溫天納



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