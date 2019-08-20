施羅德：電動飛機需求增　投資加速

小型飛機電動化是令人振奮的發展趨勢，但這遠不足以抵銷航空業嚴峻的碳足迹。飛行旅程是近期氣候變化投資者的熱話，而低碳化飛行將成為環球抑制氣候變化行動的關鍵。

現有噴氣式飛機燃料（航空煤油）的能量密度較最新一代電池高60倍，電動汽車的突飛猛進意味着電動飛機似乎前景樂觀，但現時更有可能實現的是混合動力而非全電動飛機。因此，業界需大幅提高燃料的節能效益以避免巨大的碳成本。未來十年，這方面有望對短途飛行基建設施帶來巨大的變革。在使用輕質材料方面領先業界的公司，以及能夠提高推進燃料節能效益的公司將受惠。



目前，航空業佔全球二氧化碳排放量總量的2.4%，但排放量會隨海拔升高而加劇，而飛機雲（飛機尾排氣所形成的雲）會使熱輻射無法離開地球。若考慮到這些因素，航空業將對氣候變化產生更大影響。過去十年，乘客飛行里數已升41%。



航空業目前並未受到碳排放法規約束，但多年來一直自願承諾遵守排放目標。國際航空運輸協會（IATA）已制訂在五○年前將二氧化碳排放量降至○五年水平50%的目標。歐洲航空研究顧問委員會已制訂五○年前二氧化碳排放量較○○年水平降低75%的目標，但與聯合國制訂在五○年前杜絕淨碳排放的目標相比，仍相形見絀。我們能否實現這些目標？



近年來，業界持續對兩個主要領域作大量投資。下一代引擎主要專注於渦輪風扇，並融入先進材料作為引擎零件。在許多新飛機中，複合材料目前佔總重量逾50%；相比之下，七十年代為10%。



整體而言，過去三十年來燃料節能效益平均每年升2.3%。近期誕生的新引擎普遍具可觀的燃料節能效益（較舊款引擎節能15至16%），而複合材料等新材料能夠較上一代飛機減少25%的二氧化碳排放量。因此，隨着這些新飛機的使用，有部分證據顯示過去兩三年航空燃料的節能率已開始加快提升至高於2.3%。



近年來，電動汽車使用新技術提高電池的發電效率。消費者對電動飛機的需求上升，造就了相關初創公司不斷增加。



我們認為航空業正處於混合動力化的風口浪尖，該行業開始投資於3至5座位全電動螺旋槳小型飛機，而工程師甚至開始考慮在較大型的40至50座位噴氣式短途機市場推出混合動力機。瑞銀近期已對噴氣及電力推進式飛機在普通飛行中的應用作設想。



未來五年，電動及混合動力推進技術將在小型及短途飛機中得到更普遍的應用。然而，對於100座位以上的飛機，我們認為混合動力化是十年內可實現的目標，但目前而言，全電動飛機以及100座位以上噴氣式商用機的混合動力化仍是很難實現的技術。有望改變這種局面的主要技術突破是固態電池，能大幅加快電動飛機的充電速度及儲電量。



施羅德投資管理（香港）環球及國際股票研究主管 Daniel McFetrich



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