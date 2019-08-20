美股收市：道指上漲249點　Lyft逆市挫1.5%

中美貿易摩擦降溫，紓緩了由此引起的經濟衰退憂慮，美股周一做好。道指收報26,135點，升249點或0.96%；標指收報2,923點，升34點或1.21%；納指收報8,002點，升106點或1.35%。



大型科技股普遍向好。蘋果公司、Facebook、亞馬遜齊升逾1%；Netflix則上漲逾2%。美國叫車公司Lyft內部人士的禁售期結束，股價收市挫1.51%；同業Uber亦跌1.76%。



上周美國10年期國債孳息率與2年期國債孳息率出現倒掛，加深市場對經濟衰退的恐慌，惟摩根大通表示，由於全球多國出現負孳息率債券，令美債息扭曲使其失去警示的意義。



無論如何，目前經濟衰退憂慮已大為紓緩，美國10年期債息回升至1.6厘水平，2年期債息則回落至1.55厘左右，反映債息曲線不再「倒掛」。



中美貿易戰亦傳來正面消息，美國政府落實，將延長對華為的寬限期90日，允許美國公司可出售產品給華為，以便美國企業為現有客戶提供服務，下一個截止日期將是11月19日。



接下來，市場關注聯儲局主席鮑威爾於香港時間周五(23日)晚上10時在Jackson Hole年會上發表的講話，可能會為未來貨幣政策提供更多啟示。



美國總統特朗普周一再在社交媒體發文批評聯儲局，更呼籲該局短期內應減息至少1厘，並應有推行量化寬鬆(QE)措施。



後市方面，摩根大通報告認為，即使美國債息曲線最近出現倒掛的經濟衰退凶兆，美股仍有機會在明年上半年創出新高。



該行策略員Mislav Matejka相信8月份的調整是短暫的，最快9月初會收復失地，理由是主要央行推出刺激政策，可抵銷經濟放慢憂慮，並提到過去債息出現倒掛後，股市之後12個月平均升10%。



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