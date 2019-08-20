八成港人憂資料被盜　虛銀開業專家籲提高保安意識

數碼及手機銀行服務愈來愈普及，市民更樂於使用理財平台協助揀選金融產品。有調查發現，八成港人懷疑自己的個人資料有機會被盜取，五成人更認為香港的數據安全問題會愈來愈嚴重。有專家提醒市民，使用第三方理財平台服務前，必須先清楚了解營運商的背景。



理財平台服務供應商CompareAsiaGroup行政總裁Sam Allen接受專訪時指出，全無分行的虛擬銀行即將在香港開業，令市面上的金融服務更五花八門，包括基本銀行服務、電子錢包、保險產品等，理財平台有助分析市民的個人資料及信貸紀錄，並為其選出最優惠及合適的金融服務。



然而，理財平台積極拓展服務，亦引起市民關注個人資料私隱，CompareAsiaGroup去年底訪問逾500名香港人，有八成受訪者不知道「個人資料」的具體意思，包括所指的資料內容或類型，同時希望第三方平台使用其個人資料上，客戶應有更大的控制權。另外有四成人更承認自己曾是資料被盜的受害者。



事實上，在香港金融管理局大力推動銀行業開放應用程式介面（Open API）已超過一年，目前允許銀行將產品資訊，如匯率資訊、存款利率及貸款產品資訊，接入至第三方比較平台，方便市民格價，並擬於十月底前，擴闊至讓市民透過第三方平台，處理銀行產品及服務申請，意味第三方理財平台將於市場上擔當重要角色。



Sam Allen指出，個人資料除了姓名、出生年份等基本資料外，更重要是市民的信貸資料，如不幸被不具認受性的第三方機構胡亂盜用，最壞情況或「被申請」信用卡或個人貸款，因此必須事先清楚了解理財平台的背景，如投資者資料及業務範圍，減低資料外洩的機會。



智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪表示，歐盟現時已有個人資料法監管第三方金融平台，相反香港只着重於管制銀行，未有重點關注銀行以外的機構如何保管客戶個人資料，意味現時在香港營運的理財比較平台監管不足。



惟他認為，如市民為保障私隱而選擇親臨不同銀行格價及申請服務，情況就如「重返石器時代」，無法發揮金管局鼓勵銀行業開放API帶來的便利，估計具歐洲市場經驗的國際企業提供的理財平台，其個人資料保安技術將較貼近國際水平。

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