【市前重點睇】道指升249點　金價跌穿1500美元

●美匯指數漲至98.34，離岸人民幣(CNH)低見7.0753，港匯企7.8443，圓匯跌至106.6，歐元弱見1.108，英鎊跌至1.2128。金價跌穿1,500美元關，低見1,492美元。布油漲至59.74美元，紐油升上56.11美元。道指期貨先升後回。



●美國商務部長羅斯表示，將把針對華為在美國開展某些業務所施加的限制措施再推遲90天；不過，美國將把另外46家華為子公司納入實體清單。

-華為指出，暫時的寬限並沒有改變公司受到不公正對待的事實，美國將其另外46家子公司加入實體清單的決定是出於政治動機，與國家安全無關。



●道指收報26,135點，升249點或0.96%；標指收報2,923點，升34點或1.21%；納指收報8,002點，升106點或1.35%。 https://bit.ly/33ESOQ1



●美國10年期國債孳息率升5.25點子，報1.6063厘。



●市場關注聯儲局主席鮑威爾於香港時間周五(23日)晚上10時在Jackson Hole年會上發表的講話，可能會為未來貨幣政策提供更多啟示。



●美國總統特朗普再在社交媒體發文批評聯儲局，更呼籲該局短期內應減息至少1厘，並應推行量化寬鬆(QE)措施。



●波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，美國聯儲局現時應審慎考慮不要過度減息，因為這可能推使美國置業人士及企業承擔更高的負債，恐使下次衰退來臨的損害更嚴重。



●傳白宮官員正在討論是否要建議通過暫時下調個人所得稅等一系列措施，以避免經濟陷入衰退，討論仍處於初步階段。



●港股ADR指數收報26,196點，跌94點。



●即月恒生指數夜期收報26,161點，跌30點，低水131點，成交35,450張。



●紐約期油收報每桶56.21美元，升1.34美元或2.44%；布蘭特期油收報每桶59.74美元，升1.1美元或1.88%。



●紐約期金收報每安士1,511.6美元，跌0.8%。



●英國富時100指數收報7,189點，升72點或1.02%；法國CAC指數收報5,371點，升70點或1.34%；德國DAX指數收報11,715點，升152點或1.32%。 https://bit.ly/2MqmeMq



●歐元區7月通脹由1.1%的初值下修至1%。



●中國貸款市場報價利率(LPR)機制改革後周二(20日)首次報價。



●長實集團公布，擬以現金斥資27億英鎊(約252億港元)收購英國酒企Greene King全部股權。每股現金代價為850便士，每股收購價較其上周五(16日)收市價溢價約51%。



●八成港人憂資料被盜，虛擬銀行開業專家籲提高保安意識。 https://bit.ly/30gD17K



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：中美鬥放利好消息 港股爆升

https://bit.ly/2NhYUQz



立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

