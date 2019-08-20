【股民熱話】國策新動向　深圳要取代香港金融地位嗎？

正當反修例風波令中港兩地關係緊張之際，傳來內地公布「支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區」，有別於過往強調深圳要發展創新創意產業之外，是次還提及深圳要發展金融領域。投資者頓時聯想到，內地是要加快深圳金融產業發展，以挑戰甚至取代香港的金融中心地位？



意見提到，深圳要加快構建與國際接軌的開放型經濟新體制，試點深化外匯管理改革，並推動更多國際組織和機構落戶深圳。同時須促進與港澳金融市場互聯互通和金融(基金)產品互認，在推進人民幣國際化上先行先試，探索創新跨境金融監管。



消息一出，昨見兩地的深圳概念股均有追捧。股民心目中有兩大問題，首先，內地此舉動機是否真的針對近期香港的事件？其次是，深圳能真的取代香港的國際金融中心地位嗎？



針對第一個問題，內地一向以上海作為發展金融的中心，而深圳則側重做創新創意產業。如今在香港社會動盪之際，高調要支持深圳建設包括金融的「示範區」，確會令人聯想到，當局是要提醒香港的金融中心地位非必然。不過，其實在國家地區發展策略上，內地金融中心以上海為主導，今時今日還未見得可以過香港頭，又如何大搞深圳成金融中心來追趕香港？然則滬、深又會如何分工。若地區產業戰略政策話變就變，反會令內、外資金長遠部署有所顧慮。



如是者，再針對第二個問題。樂觀地、現實地想，此舉應該非針對香港，皆因內地資本帳尚未完全開放、法治和市場化制度、尤其是在知識產權、資本權益方面的保障，尚不能與香港同日而語，提到深圳要發展金融，大概是要搞好深圳股市，更好地服務內地中小企及新經濟產業，說要直接取代香港，短期內不現實，長期亦令國家地區戰略變得含糊，故不應過分解讀。



無疑，在內地經濟發展當中，深圳算是舉國發展最先進的城市之一，以外來人口為主，且政策有利新經濟產業發展，近十年在現代化城市建設，經濟規模增長等成就可予肯定。隨着內地經濟發展，以中國經濟之大，亦絕對可以容納上海、深圳、香港繼續各自發展金融業，服務不同的企業和投資者群體。不過，除非深圳在政治體制改革上有突破性的進展，否則推動市場化改革始終有所局限，中短期難以完全與國際市場接軌。



這一點，香港是有先天優勢，但香港人還是要努力保守這份優勢，更好地發揮長處，才可繼續與競爭對手保持距離。打個比喻，橙和香蕉，同是生果，但橙是橙，香蕉是香蕉，為何硬要作直接比較？香港與深圳，各有所長，深圳可以為香港的創新科技產業提供良好的產品研發製造基礎，亦有擴大的消費市場，香港則可提供通往國際資金和技術的金融和科技平台。與其繼續花時間作不必要的政治化比較，倒不如尊重各自有不同的發展條件的現實，各有各做，找到互利合作的基礎，才符合國家和社會大眾的福祉。



東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：https://reward.on.cc/theclub/promote/index.html

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

