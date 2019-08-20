亞洲股市：日股向好　韓澳股靠穩

美股收升；亞洲主要股市做好，日本日經225指數早段升60點或0.3%，至20,623點。



板塊方面，地產股升1%，通訊服務股升0.7%。個股中，日本交易所、日立金屬及出光興產全線升逾2%，而日產汽車則微跌0.2%。



日本煙草公司跌1%。瑞銀將其評級由「買入」降至「沽售」。



南韓表示，將密切關注實際經濟形勢及外匯等金融市場，一旦出現過度波動，將採取措施穩定匯市，且政府有足夠措施穩定金融市場，包括放寬對股票回購的監管。



南韓首爾綜合指數升1點或0.1%，報1,941點。韓國工業及韓亞航空升3%至4%。



澳洲悉尼普通股指數升20點或0.3%，報6,570點。板塊方面，資訊技術及能源股齊升1%，地產股升0.8%，金融股升0.5%。個股中，Beach Energy及Bravura Solutions均漲4%。



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